Dishub Palembang: Uji Coba Sistem Satu Arah di Jalan AKBP Cek Agus Dimulai 2 Oktober

jpnn.com - PALEMBANG - Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang Agus Supriyanto mengatakan bahwa uji coba sistem satu arah di Jalan AKBP Cek Agus, dari arah Simpang Pakri menuju Simpang Patal, mulai diberlakukan pada Kamis 2 Oktober 2025.

Penerapan uji coba sistem satu arah itu disampaikan melalui Surat Edaran (SE), yang berdasarkan hasil rapat Forum Lalu Lintas Provinsi Sumatera Selatan pada 29 September 2025.

Agus mengungkapkan bahwa uji coba sistem satu arah itu dilakukan guna mengurai kemacetan, serta meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas di wilayah tersebut.

"Uji coba ini akan melibatkan koordinasi antara Dinas Perhubungan Kota dan Provinsi Sumatera Selatan, Ditlantas Polda Sumsel, serta Satlantas Polrestabes Palembang," ungkap Agus, Selasa (30/9).

"Kami minta masyarakat Kota Palembang, terutama pengguna jalan di kawasan tersebut, dapat mematuhi aturan lalu lintas dan mengikuti arahan petugas di lapangan," ungkap Agus.

Dishub Kota Palembang berharap dukungan penuh dari masyarakat agar sistem satu arah ini dapat dievaluasi secara optimal demi kepentingan bersama dalam mewujudkan lalu lintas yang tertib dan aman.

“Kami berharap masyarakat turut menyampaikan informasi ini kepada keluarga, rekan kerja, maupun lingkungan sekitar, agar tidak terjadi kebingungan di lapangan,” kata Agus. (mcr35/jpnn)