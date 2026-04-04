Disindir Rachel Vennya, Okin: Kasih Ruang dan Waktu untuk Jelaskan

jpnn.com, JAKARTA - Niko Al Hakim alias Okin menyampaikan komentar seusai diduga disindir oleh mantan istrinya, Rachel Vennya.

Dia menganggap karakter pribadinya seakan dihancurkan di depan publik.

"Selama ini karakter gue dibunuh banget di depan publik tanpa mereka tahu apa yang sebenarnya," ungkap Okin melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

Personel OKAAY itu yakin publik tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.

Oleh sebab itu, Okin memastikan akan memberi klarifikasi soal masalah dengan Rachel Vennya.

"Kasih gue ruang dan waktu untuk jelaskan apa yang terjadi dari sisi pandang gue," lanjut Okin.

Sebelumnya, Rachel Vennya diduga menyindir mantan suaminya, Niko Al Hakim alias Okin di media sosial.

Awalnya, dia mengaku lelah mengumbar masalah di depan publik. Namun, menurutnya semua yang dialami telah keterlaluan.