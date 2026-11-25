jpnn.com, JAKARTA - Dewi Perssik mempertanyakan sikap Doktif alias Samira yang menampilkan wajahnya dalam unggahan Instagram terkait program televisi Pagi-pagi Ambyar.

Pedangdut yang akrab disapa Depe itu merasa menjadi sasaran kritik setelah acara yang dipandunya disebut sebagai program sampah.

Keberatan tersebut disampaikan Dewi melalui akun Instagram pribadinya @dewiperssik9, Rabu (25/11/2026).

"Dok, or tante Samira saya mau sampaikan satu hal. Tolong kalau menonton sebuah program, jangan hanya melihat seupil bagian yang ingin Anda jadikan bahan untuk menyerang seseorang. Cobalah lihat secara utuh," tulis Dewi Perssik.

Dewi kemudian menyinggung momen ketika Mama Dedeh menjadi bintang tamu di Pagi-pagi Ambyar dan memberikan pertanyaan mengenai Rukun Islam kepada para pembawa acara.

Menurutnya, pertanyaan tersebut tidak hanya ditujukan kepadanya, tetapi juga kepada seluruh pembawa acara.

Namun, dia menyayangkan unggahan Doktif yang justru menampilkan ekspresi wajahnya sehingga seolah-olah hanya dirinya yang menjadi sasaran kritik.

Dewi pun mempertanyakan alasan dirinya yang lebih ditonjolkan dalam unggahan tersebut.