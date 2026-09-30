Disita KPK, Apartemen Anggota DPRD Vinna Ledy di Tebet Diduga Pemberian Pengusaha
jpnn.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit apartemen milik anggota DPRD Kota Bengkulu Vinna Ledy Anggraheni (VLA).
Pihak lembaga antirasuah itu menduga apartemen tersebut merupakan pemberian dari pengusaha berinisial EBS.
"Apartemen ini berlokasi di wilayah Tebet, Jakarta Selatan, yang diatasnamakan VLA," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Selasa (29/9/2026).
Menurut Budi, apartemen milik Vinna Ledy tersebut diduga merupakan pemberian dari EBS.
Artinya, kata dia, dugaan pemberian yang dilakukan oleh EBS kepada VLA tidak hanya unit-unit barang bergerak seperti kendaraan bermotor, tetapi juga ada unit barang tidak bergerak.
"Dalam hal ini adalah aset tanah dan/atau bangunan berwujud apartemen," ucapnya.
KPK akan mendalami waktu pemberian serta maksud dan tujuan EBS memberikan apartemen maupun sejumlah aset lain yang sebelumnya telah disita dari Vinna.
Penyitaan tersebut berkaitan dengan pengembangan penyidikan dugaan korupsi proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan wilayah lainnya di Provinsi Bengkulu.
Penyidik KPK menyita satu unit apartemen milik anggota DPRD Kota Bengkulu Vinna Ledy Anggraheni (VLA) yang diduga pemberian pengusaha berinisial EBS.
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