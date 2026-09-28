menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Daerah » Diskominfo Tangsel Perkuat Kapasitas Pemuda Lewat Keterampilan Digital Aplikatif

Diskominfo Tangsel Perkuat Kapasitas Pemuda Lewat Keterampilan Digital Aplikatif

Diskominfo Tangsel Perkuat Kapasitas Pemuda Lewat Keterampilan Digital Aplikatif
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi - pengguna media sosial berselancar di ruang digital. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Derap langkah anak-anak muda di Kelurahan Buaran, Tangerang Selatan, kini terasa beda.

Di ruang-ruang kumpul warga, jemari mereka tak lagi sekadar mengusap layar ponsel untuk scroll media sosial tanpa arah.

Ada gairah baru yang pelan-pelan tumbuh: belajar bikin konten digital yang bukan cuma keren, tetapi juga menghasilkan.

Baca Juga:

Geliat ini lahir dari Pelatihan Produksi Konten Digital Pemuda yang dihelat Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tangsel.

Bagi Pemkot Tangsel, mencetak generasi muda yang adaptif di tengah gempuran teknologi sudah jadi harga mati.

Menariknya, program ini bukan instruksi dari atas ke bawah. Ini murni aspirasi akar rumput.

Baca Juga:

Berawal dari usulan Karang Taruna Buaran di Musrenbang, Diskominfo langsung menyambut bola tersebut.

Diskominfo Tangsel Perkuat Kapasitas Pemuda Lewat Keterampilan Digital Aplikatif

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tangsel menggelar Pelatihan Produksi Konten Digital Pemuda di Buaran

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI