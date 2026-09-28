Diskominfo Tangsel Perkuat Kapasitas Pemuda Lewat Keterampilan Digital Aplikatif
jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Derap langkah anak-anak muda di Kelurahan Buaran, Tangerang Selatan, kini terasa beda.
Di ruang-ruang kumpul warga, jemari mereka tak lagi sekadar mengusap layar ponsel untuk scroll media sosial tanpa arah.
Ada gairah baru yang pelan-pelan tumbuh: belajar bikin konten digital yang bukan cuma keren, tetapi juga menghasilkan.
Geliat ini lahir dari Pelatihan Produksi Konten Digital Pemuda yang dihelat Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tangsel.
Bagi Pemkot Tangsel, mencetak generasi muda yang adaptif di tengah gempuran teknologi sudah jadi harga mati.
Menariknya, program ini bukan instruksi dari atas ke bawah. Ini murni aspirasi akar rumput.
Berawal dari usulan Karang Taruna Buaran di Musrenbang, Diskominfo langsung menyambut bola tersebut.
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tangsel menggelar Pelatihan Produksi Konten Digital Pemuda di Buaran
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