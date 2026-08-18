Diskon Tambah Daya Listrik Hadirkan Kemerdekaan yang Lebih Dekat dengan Kebutuhan Rakyat

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS) Tohom Purba menilai program diskon tambah daya listrik pada momentum Hari Kemerdekaan RI ke-81, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus menghadirkan semangat kemerdekaan yang lebih dekat dengan kebutuhan rakyat.

“Semangat kemerdekaan bukan hanya soal seremoni, tetapi bagaimana masyarakat merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudahan mendapatkan layanan listrik dengan biaya yang lebih ringan tentu menjadi sesuatu yang dekat dengan kebutuhan rakyat,” ujar Tohom.

Menurut Tohom, keringanan biaya tambah daya dapat membantu pelanggan menyesuaikan kapasitas listrik dengan kebutuhan rumah tangga maupun aktivitas produktif.

Kebutuhan tersebut semakin meningkat seiring bertambahnya penggunaan peralatan listrik di rumah dan kegiatan usaha yang membutuhkan daya lebih besar.

Program Merdeka Daya memberikan diskon 50 persen biaya tambah daya bagi pelanggan rumah tangga tegangan rendah satu fasa dengan daya awal 450 VA hingga 5.500 VA.

Program tersebut berlaku pada 17-25 Agustus 2026, dengan pilihan penambahan daya hingga 7.700 VA.

Melalui program itu, paparnya, pelanggan dengan daya awal 450 VA yang meningkatkan kapasitas menjadi 900 VA cukup membayar Rp210.825 dari biaya normal Rp421.650.

Sementara pelanggan dengan daya 5.500 VA yang menambah daya menjadi 7.700 VA cukup membayar Rp1.065.900 dari biaya normal Rp2.131.800.