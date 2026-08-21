Diskoria Lengkapi 11 Video Klip dalam Album Intonesia

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, Diskoria menganggap kehadiran debut album Intonesia tahun lalu tidak hanya sebagai pencapaian, tetapi juga menjadi fase penting dalam perjalanan bermusik.

Dalam 10 tahun perjalanan di industri musik, Diskoria menjalani proses dengan sangat bertahap, mulai dari penampilan pesta ke pesta, hingga bisa merilis karya orisinil, dan menelurkan beberapa hit yang mendapat perhatian seluruh penikmat musik.

Album Intonesia menjadi buah yang dipersiapkan dengan sangat matang. Diskoria berkomitmen untuk turut melepas album ini dalam bentuk digital dan beragam bentuk rilisan fisik seperti piringan hitam, CD dan kaset, serta bentuk lainnya.

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Selain itu, Diskoria bersama Suara Disko juga ingin bisa mempersembahkan album ini dalam rangkuman visual secara utuh, dengan merilis video klip untuk seluruh nomor pada album ini.

"Intonesia, album perdana Diskoria. Dari awal tercetus memang sudah dicanangkan akan terdiri dari 11 lagu yang akan didampingi musik video untuk semua lagunya. Sebuah proyek karya seni yang sangat dipikirkan segala sesuatunya. Mulai dari musik tiap lagu, produser pendamping, kolaborator musisi dan seniman, penata suara, urutan lagu, konsep musik video, produser - sutradara dan tim penata gambar, sampai desain sampul album beserta turunannya. Intonesia sebuah proyek panjang Diskoria, dikerjakan dalam waktu 3 tahun. Hingga dirilis dalam tiga fase berbeda," ungkap Daiva, Penggagas Suara Disko.

Dalam kurun waktu kurang lebih dua tahun, terhitung sejak single pertama album ini berjudul Flamboyanku bersama Danilla pada September 2024, hingga ditutup dengan rilisnya video klip terakhir untuk lagu berjudul Dua Mimpi bersama Tatjana Saphira yang bisa mulai disaksikan pada 19 September 2026.

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Total 11 video klip untuk seluruh lagu dalam album Intonesia yang bekerja sama dengan beberapa sutradara diantaranya, Senry Alvin, Nara Nugroho, Riki Noval Suherman, Baday Rayhan, Kezia Alexandra, Jelita Barbara dan Stella Marlena.

Deretan nama di atas menyertakan nama familiar, seperti Senry Alvin yang memang sudah beberapa kali berkolaborasi dengan Diskoria, dan juga nama-nama lain yang baru pertama kali mengerjakan proyek visual untuk Diskoria, seperti Riki Noval yang mengerjakan debut video klipnya melalui lagu Relung Jiwa, karya Diskoria bersama Dea Barandana.