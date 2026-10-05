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Diskriminasi Anggaran, Aliansi PPPK Paruh Waktu Desak Diskusi Ulang Regulasi 2027

Diskriminasi Anggaran, Aliansi PPPK Paruh Waktu Desak Diskusi Ulang Regulasi 2027
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Terjadi diskriminasi anggaran di APBN 2027, Aliansi PPPK Paruh Waktu desak diskusi ulang regulasi peralihan ke PPPK penuh waktu di 2027. Foto dok. PWI for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Aliansi PPPK Paruh Waktu lintas jabatan dan instansi mendesak pemerintah serta DPR RI untuk kembali duduk bersama meninjau regulasi pengangkatan PPPK Penuh Waktu. 

Hal itu dipicu oleh ketimpangan alokasi anggaran pascapengesahan UU APBN 2027 pada Rapat Paripurna DPR RI, 29 September 2026 lalu.

Dalam pengesahan tersebut, alokasi anggaran gaji sebesar Rp23 triliun tercatat hanya ditujukan bagi guru dan tenaga kesehatan (Nakes).

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Kebijakan ini dinilai berpotensi menyimpang dari kesepakatan awal pada 7 September 2026 antara Aliansi Merah Putih bersama Pimpinan DPR RI (Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa) serta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang sebelumnya menyepakati bahwa seluruh jabatan PPPK Paruh Waktu (teknis, nakes, dan guru) akan beralih menjadi PPPK Penuh Waktu pada 2027 dengan penggajian APBN. 

"Faktanya pemerintah pusat menempatkan tenaga teknis pada posisi "menidurkan ayam di lumbung, mati kelaparan"," kata Sekretaris Jenderal DPP Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia (PWI) Rini Antika kepada JPNN, Senin (5/10/2026).

Rini menambahkan secata tidak langsung pemerintah dan DPR telah memecah belah PPPK paruh waktu. Guru dan nakes berada di posisi tersudut, sedangkan teknis merasa dianaktirikan.

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Menanggapi potensi diskriminasi kebijakan tersebut, Aliansi PPPK Paruh Waktu secara tegas menuntut:

1. Monitoring dan Evaluasi Bersama

Terjadi diskriminasi anggaran di APBN 2027, Aliansi PPPK Paruh Waktu desak diskusi ulang regulasi 2027

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