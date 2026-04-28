Diskusi Aset Crypto, Pintu Goes to Campus Hadir Perdana di UNM

jpnn.com, MAKASSAR - PT Pintu Kemana Saja (PINTU) terus melebarkan cakupan kegiatan literasi dan inklusi aset crypto khususnya di kalangan mahasiswa.

Salah satunya dengan menyambangi Universitas Negeri Makassar (UNM) dalam acara bertajuk Finance Talk 2026 'Mengenal Cryptocurrency dari Dasar untuk Investasi yang Aman dan Bijak' pada Minggu (19/4).

Acara ini dihadiri ratusan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Bisnis Digital (HIMABISDIG) UNM.

Ilham Trierasyidi, Blockchain & Crypto Trader Specialist PINTU mengapresiasi antusiasme mahasiswa di UNM.

“Ini pertama kalinya program Pintu Goes to Campus hadir di Universitas Negeri Makassar dan kami melihat mahasiswa yang hadir pada acara ini memiliki pemahaman dan literasi yang cukup baik mengenai aset crypto. Bahkan diskusi mengenai aset crypto bukan menjadi hal yang tabu bagi mereka, justru menjadi fokus yang nyata untuk dipelajari secara lebih mendalam," ujar Ilham.

"Kami melihat adanya rasa ingin tahu yang tinggi, tidak hanya dari sisi investasi, tetapi juga terkait teknologi di baliknya seperti blockchain serta bagaimana aset crypto dapat dimanfaatkan secara bijak dan bertanggung jawab di masa depan,” imbuhnya.

UNM menjadi salah satu kampus yang memiliki wadah bagi mahasiswanya untuk memahami dunia investasi, baik itu pasar modal dan aset crypto.

“Program Pintu Goes to Campus akan terus hadir lebih dekat dengan mahasiswa sebagai generasi yang akan membentuk masa depan industri ini. Kami berharap, sesi ini dapat membantu teman-teman mahasiswa memahami dasar-dasar cryptocurrency dan mampu mengambil keputusan investasi yang lebih bijak, kritis, dan bertanggung jawab di tengah dinamika pasar yang terus berkembang,” seru Ilham.(chi/jpnn)