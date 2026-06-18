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Diskusi Budiman Cs Dibubarkan, Deddy PDIP Singgung Akumulasi Kemarahan

Diskusi Budiman Cs Dibubarkan, Deddy PDIP Singgung Akumulasi Kemarahan
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Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP Deddy Sitorus. Foto: DPP PDIP

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus menyebut kejadian pembubaran diskusi dan sosialisasi di lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM) disayangkan terjadi dalam kondisi normal.

Namun, kata dia, aksi pembubaran diskusi oleh mahasiswa menjadi sulit dicegah ketika akumulasi kemarahan dan gerakan mahasiswa sedang memuncak terhadap pemerintah. 

"Kalau bicara konteks di mana akumulasi kemarahan dan gerakan mahasiswa sedang memuncak, kejadian itu sulit dihindarkan," kata Deddy melalui layanan pesan, Kamis (18/6).

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Diketahui, ramai mahasiswa menggeruduk acara diskusi yang menghadirkan tiga pejabat negara di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Senin (15/6) malam. Adapun, pejabat yang hadir dalam forum ialah Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

Deddy mempertanyakan pemilihan tempat dan waktu kegiatan diskusi yang menghadirkan perwakilan pemerintah, karena terkesan abai terhadap dinamika sosial.

"Kesannya seolah menantang dan tak peduli," ujar legislator Komisi II DPR RI itu.

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Deddy mengatakan kegiatan sosialisasi atau propaganda seharusnya dilakukan jauh hari agar pesan tersampaikan.

Opsi lainnya, kata legislator Dapil Kalimantan Utara (Kaltara) itu, sosialisasi atau diskusi propaganda bisa dilakukan setelah keadaan lebih kondusif untuk menyampaikan respons pemerintah terhadap aspirasi mahasiswa.

Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menganggap diskusi yang dihadiri Budiman Cs terkesan menantang mahasiswa.

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