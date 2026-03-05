Diskusi Buku Menggugat Republik di ITB yang Dihadiri Dasco Digeruduk Mahasiswa
jpnn.com - Peluncuran buku 'Menggugat Republik (Politik, Keadilan Sosial, dan Kemandirian Bangsa)' yang ditulis oleh Syahganda Nainggolan turut diprotes oleh mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB).
Para mahasiswa dari berbagai jurusan itu turut menyampaikan kritik langsung terhadap pemerintah.
Peluncuran buku yang digelar di Aula Barat ITB ini berubah seketika saat puluhan mahasiswa dengan memakai almamater jurusan, masuk dan turut menyampaikan aksi protes terhadap acara tersebut.
Pihak keamanan ITB pun tidak mampu membendung massa, moderator acara ini berkali-kali mencoba menenangkan, tetapi massa terus meneriakkan protes.
Sampai akhirnya salah satu dari mahasiswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya di depan para tamu undangan dan juga pemateri acara tersebut.
Mereka merasa kecewa terhadap kegiatan tersebut karena merasa dipolitisasi.
"Kami mengutarakan kekecewaan. Pada forum ini diundang tertutup, identitas dicatut, dan KM ITB, gagasan intelektual kami," kata salah seorang mahasiswa, Kamis (5/2/2026).
Para mahasiswa tersebut merasa ITB saat ini sudah banyak dijadikan tempat politik yang seharusnya menjaga nilai-nilai akademik tanpa adanya campur tangan atau berkaitan kegiatan politik.
Peluncuran buku 'Menggugat Republik' karya Syahganda Nainggolan yang dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco, diprotes mahasiswa ITB. Ketegangan pun terjadi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Stok BBM Cuma 21 Hari, Dasco Sebut Pemerintah Sudah Punya Skenario
- Syahganda Luncurkan Buku Menggugat Republik, Yakin Prabowo Mampu Hadapi Situasi Krisis
- Singgung Serangan AS-Israel ke Iran, Legislator PKB Dukung Wacana Indonesia Keluar dari BoP
- Stok BBM RI Cuma untuk 20 Hari, Bahlil Ungkap Masalah Ini
- Perjanjian Dagang Indonesia-AS Tidak Lazim, Problematik!
- Prabowo Diam Setelah Ali Khamenei Tewas, Peneliti CSIS Singgung Konsekuensi Terikat di BoP