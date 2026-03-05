menu
Diskusi Buku Menggugat Republik di ITB yang Dihadiri Dasco Digeruduk Mahasiswa

Mahasiswa ITB saat memprotes kegiatan diskusi buku 'Menggugat Republik (Politik, Keadilan Sosial, dan Kemandirian Bangsa) karya Syahganda Nainggolan di Aula Barat ITB, Kota Bandung, Kamis (5/3/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Peluncuran buku 'Menggugat Republik (Politik, Keadilan Sosial, dan Kemandirian Bangsa)' yang ditulis oleh Syahganda Nainggolan turut diprotes oleh mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB).

Para mahasiswa dari berbagai jurusan itu turut menyampaikan kritik langsung terhadap pemerintah.

Peluncuran buku yang digelar di Aula Barat ITB ini berubah seketika saat puluhan mahasiswa dengan memakai almamater jurusan, masuk dan turut menyampaikan aksi protes terhadap acara tersebut.

Pihak keamanan ITB pun tidak mampu membendung massa, moderator acara ini berkali-kali mencoba menenangkan, tetapi massa terus meneriakkan protes.

Sampai akhirnya salah satu dari mahasiswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya di depan para tamu undangan dan juga pemateri acara tersebut.

Mereka merasa kecewa terhadap kegiatan tersebut karena merasa dipolitisasi.

"Kami mengutarakan kekecewaan. Pada forum ini diundang tertutup, identitas dicatut, dan KM ITB, gagasan intelektual kami," kata salah seorang mahasiswa, Kamis (5/2/2026).

Para mahasiswa tersebut merasa ITB saat ini sudah banyak dijadikan tempat politik yang seharusnya menjaga nilai-nilai akademik tanpa adanya campur tangan atau berkaitan kegiatan politik.

Peluncuran buku 'Menggugat Republik' karya Syahganda Nainggolan yang dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco, diprotes mahasiswa ITB. Ketegangan pun terjadi.

