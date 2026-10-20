Diskusi dengan Akademisi ANU, Ibas Dorong Penguatan Kebijakan Publik Berbasis 3 Hal Ini

jpnn.com, CANBERRA - Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas mendorong penguatan kebijakan publik berbasis tiga hal ini, yakni bukti ilmiah, aspirasi masyarakat dan keberlanjutan lintas generasi.

Hal itu disampaikannya saat berdiskusi dengan para akademisi Australian National University (ANU) dalam kunjungannya di kampus yang berada di Canberra, Australia tersebut.

Ibas berdiskusi mengenai penguatan kebijakan publik, pembangunan sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, serta tantangan yang dihadapi Indonesia dan Australia di tengah perubahan global.

Diskusi tersebut membahas pentingnya peran perguruan tinggi dalam menghasilkan sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, memahami persoalan sosial, serta merumuskan solusi atas berbagai tantangan pembangunan.

Ibas menekankan Indonesia membutuhkan generasi muda dengan beragam latar belakang keilmuan untuk mendukung pembangunan nasional.

Kebutuhan tersebut mencakup bidang sains, teknologi, dan kecerdasan buatan (AI), sekaligus ilmu sosial, humaniora, kesehatan, pendidikan, administrasi publik, dan kebijakan publik.

Menurut lulusan Curtin University di Australia Barat tersebut, tantangan pembangunan Indonesia tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan satu bidang keahlian.

"Diperlukan kolaborasi lintas disiplin untuk menghasilkan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, serta menjaga kualitas demokrasi," kata Ibas dalam keterangannya, Selasa (20/10).