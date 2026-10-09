Diskusi di RSIS NTU, Ibas Dorong Kolaborasi Indonesia–Singapura dan ASEAN

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyampaikan kepemimpinan yang bervisi, keberlanjutan sangat dibutuhkan untuk penguatan kolaborasi Indonesia–Singapura dan menjawab tantangan global.

Pesan tersebut disampaikan Ibas dalam diskusi bersama para akademisi dan peneliti di S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University (NTU), Singapura, Rabu (7/10).

Pertemuan yang berlangsung bersama Executive Deputy Chairman RSIS, Ambassador Ong Keng Yong, dan jajaran RSIS tersebut menjadi forum untuk bertukar pandangan mengenai dinamika geopolitik, tantangan pembangunan nasional, kebijakan ekonomi, serta peluang kerja sama strategis antara Indonesia dan Singapura.

Diskusi mengangkat tema “Indonesia’s Strategic Outlook: Navigating Geopolitical Competition and Strengthening ASEAN Centrality”.

Ibas juga menyampaikan apresiasi kepada RSIS, Ambassador Ong Keng Yong, serta Profesor Leonard Sebastian dan jajaran akademisi yang telah membuka ruang dialog dan pertukaran gagasan.

Bagi Ibas, RSIS memiliki peran penting sebagai salah satu pusat kajian strategis yang mempertemukan perspektif akademik dengan perkembangan geopolitik dan kebijakan di kawasan Asia Tenggara.

Ibas menilai hubungan Indonesia dan Singapura memiliki arti strategis, bukan hanya karena keduanya merupakan negara tetangga, tetapi juga karena kepentingan kedua negara saling terkait dalam stabilitas kawasan, perdagangan, investasi, ketahanan energi, pangan, dan pertumbuhan ekonomi.

“Indonesia tidak bisa membangun masa depannya sendirian, membutuhkan kerja sama dengan Singapura dan negara-negara ASEAN lainnya untuk memperkuat ketahanan kawasan, membuka peluang ekonomi, dan menjawab tantangan yang semakin kompleks," kata dia.