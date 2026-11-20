Diskusi Sosialisme Islam PKB Bahas BPJS, Gus Muhaimin Soroti Sumber Pembiayaan
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Gus Muhaimin meminta pemerintah mengurangi beban pajak masyarakat dan mencari sumber pendapatan negara di luar pajak.
Menurut Gus Muhaimin, pengelolaan ulang kekayaan sumber daya alam (SDA) bisa menjadi solusi untuk memperkuat penerimaan negara sekaligus membiayai kebutuhan masyarakat.
"Orang miskin tidak boleh kena pajak. Tujuan secepatnya adalah mengurangi tarikan pajak sebanyak-banyaknya," kata Gus Muhaimin.
Hal itu disampaikan Gus Muhaimin saat memberikan keynote speech dalam diskusi Sosialisme Islam dalam Praktik bertema Dari Jaminan Kesehatan Menuju Hak Kesehatan Universal di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (20/11).
Gus Muhaimin menyoroti kebutuhan anggaran sekitar Rp 110 triliun untuk membiayai jaminan kesehatan masyarakat, khususnya kelompok miskin.
Sementara itu, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 68 triliun dari APBN hingga akhir Desember tahun ini.
"Kalau kebutuhannya Rp 110 triliun, uangnya dari mana? Karena tahun ini saja pemerintah mengeluarkan dari APBN sampai akhir Desember nanti Rp 68 triliun, berarti masih butuh berapa lagi," ujarnya.
Dia menilai mengandalkan penerimaan pajak untuk memenuhi kebutuhan tersebut akan menjadi tantangan tersendiri.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Gus Muhaimin meminta pemerintah mengurangi beban pajak masyarakat dan mencari sumber pendapatan negara di luar pajak.
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