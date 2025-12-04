Dislokasi Bahu, Dani Olmo Bakal Absen Sebulan

jpnn.com - JAKARTA - Barcelona pada Rabu (3/12) mengumumkan bahwa gelandang Dani Olmo akan absen satu bulan setelah mengalami dislokasi bahu.

“Olmo mengalami dislokasi pada bahu kirinya dalam pertandingan melawan Atletico Madrid kemarin,” kata Barca dalam pernyataan di laman resminya.

Barca menyatakan bahwa setelah Dani Olmo menjalani serangkaian tes, maka diputuskan untuk menjalani perawatan konservatif.

“Perkiraan waktu pemulihan adalah sekitar satu bulan.”

Pemain Tim Nasional Spanyol itu mengalami cedera tersebut saat jatuh setelah mencetak gol dalam kemenangan Barcelona 3-1 atas Atletico pada Selasa (2/12).

Kemenangan itu membuat Barca saat ini unggul empat poin atas pesaing terdekatnya, Real Madrid, di pucuk klasemen Liga Spanyol.

Pemain 27 tahun itu sudah beberapa kali mengalami masalah cedera sejak didatangkan tim Katalan dari RB Leipzig pada 2024.

Olmo bergabung dalam daftar panjang cedera pemain Barca, yakni Fermin Lopez, Gavi, dan Marc-Andre ter Stegen.