Disnakertrans Riau Turunkan Tim Selidiki Kecelakaan Lift Proyek RS Santa Maria

jpnn.com, PEKANBARU - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pemprov Riau tengah menyelidiki kecelakaan kerja di proyek pembangunan gedung baru Rumah Sakit Santa Maria Pekanbaru.

Kepala Bidang Pengawasan Disnakertrans Riau Bayu Surya mengatakan pihaknya telah menurunkan tim pengawas ke lokasi untuk melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket).

“Pengawas sudah ke lapangan, ada tiga orang. Satu orang spesialis lift dan dua penyidik pegawai negeri sipil (PPNS),” ujar Bayu Jumat (10/4).

Ia membeberkan dalam waktu dekat pihaknya juga akan memanggil manajemen PT Persada Bumi Etam (PBE) selaku kontraktor, serta pihak rumah sakit.

Pemeriksaan akan difokuskan pada aspek keselamatan kerja dan administrasi ketenagakerjaan.

“Kami akan lakukan pemanggilan kepada pemberi kerja dan penerima kerja. Dari pihak rumah sakit kami panggil, dari pihak kontraktor juga kita panggil. Kami akan melihat kontrak kerjanya seperti apa, termasuk apakah tenaga kerja sudah terdaftar BPJS atau belum,” jelasnya.

Baca Juga: Bocah Tiga Tahun Terjepit Pintu Lift di RSUD Dumai

Diketahui, kecelakaan kerja tersebut terjadi pada Selasa (7/4) sekitar pukul 20.30 WIB. Lift barang yang digunakan pekerja dilaporkan jatuh dari lantai tujuh hingga ke dasar bangunan.

Akibat kejadian itu, tiga pekerja mengalami luka berat.