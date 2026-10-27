Disney+ dan ESPN Tayangkan Siaran Langsung NBA Action

jpnn.com, JAKARTA - Disney+ dan ESPN mengumumkan konten National Basketball Association (NBA) akan tersedia bagi pelanggan di Indonesia mulai musim 2026/27.

Penggemar bisa menikmati siaran langsung sejumlah pertandingan musim reguler, serta pertandingan-pertandingan terpilih NBA Playoff, Conference Finals, hingga NBA Finals di ESPN di Disney+ - layanan khusus yang memberi penggemar akses untuk menonton berbagai siaran langsung, acara studio, program orisinal, dan konten lainnya.

Diproduksi dan diliput oleh tim ESPN, deretan siaran langsung berkualitas yang dilengkapi dengan komentar serta analisis dari para ahli akan dihadirkan selama musim berlangsung, termasuk program-program seperti Pardon The Interruption, NBA Tip Off, dan Inside the NBA.

Kolaborasi ini melanjutkan kemitraan jangka panjang ESPN dengan NBA sekaligus menandai musim ke-25 ESPN menayangkan pertandingan NBA secara berturut-turut.

Selain itu, Disney+ akan menayangkan hingga 24 pertandingan NBA Playoffs dari babak First and Conference Semifinal rounds, serta seluruh pertandingan dari satu seri Conference Finals setiap musim, dimulai dengan Western Conference Finals musim 2026/27.

Penggemar juga dapat menyaksikan seluruh pertandingan NBA Finals pada musim 2026/27, 2028/29, 2030/31, 2032/33, dan 2034/35.

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Acara tambahan juga akan tersedia, termasuk kelima pertandingan Christmas Day, NBA Draft, NBA All-Star Celebrity Game, dan pilihan pertandingan NBA Summer League.

“Asia Pasifik merupakan kawasan yang sangat penting bagi dunia olahraga, dengan kecintaan yang kuat terhadap bola basket serta basis penggemar yang memberikan energi luar biasa bagi perkembangan budaya olahraga,” ujar Kylie Watson-Wheeler, Head of ESPN, Asia Pacific.