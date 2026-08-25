Distribusikan Bantuan ke Posko Mandiri Warga, Pertamina Pastikan Kebutuhan Korban Bencana NTT Terpenuhi

jpnn.com, MANGGARAI - PT Pertamina Patra Niaga terus melakukan pendistribusian bantuan untuk para korban bencana gempa di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur.

Selain ke posko utama yang ada di Barang Kalong dan Golo Conggo, bantuan juga disalurkan secara aktif ke posko mandiri warga yang tersebar di sejumlah titik di Kecamatan Reok.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora mengatakan, distribusi bantuan ke posko mandiri warga dilakukan agar semua masyarakat terdampak bencana dapat tersentuh bantuan secara merata.

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"Kami ingin memastikan seluruh korban gempa di Kecamatan Reok terpenuhi kebutuhan dasarnya. Tidak hanya terfokus pada posko utama, tim pertamina peduli bergerak menyisir posko-posko mandiri yang didirikan oleh warga secara swadaya agar distribusi logistik tepat sasaran," ujar Kitty.

Hingga Minggu (23/8), Pertamina Patra Niaga telah menyalurkan bantuan ke 28 posko mandiri di Kecamatan Reok.

Menurut Kitty, bantuan yang diberikan pada warga meliputi bahan kebutuhan pokok, seperti beras, mie instan, dan minyak goreng. Lalu ada pula kebutuhan balita, seperti susu bayi dan pampers.

“Kami berkomitmen untuk terus mendampingi dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Kecamatan Reok dapat terpenuhi dengan baik. Penyaluran bantuan logistik, kebutuhan spesifik bayi ke posko-posko mandiri merupakan fokus kami agar penanganan pascabencana ini berjalan cepat, tepat sasaran, dan merata hingga masa pemulihan berakhir," tutur Kitty.

Inisiatif Pertamina Patra Niaga mendistribusikan bantuan ke posko mandiri disambut baik oleh warga terdampak bencana.(chi/jpnn)