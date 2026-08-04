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Distribusikan Rp180 Triliun, MIND ID Dorong Peningkatan Ekonomi Daerah

Distribusikan Rp180 Triliun, MIND ID Dorong Peningkatan Ekonomi Daerah
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Transformasi bisnis berkelanjutan MIND ID. Foto: Dokumentasi MIND ID

jpnn.com, JAKARTA - Holding Industri Pertambangan Indonesia, MIND ID, mencatatkan nilai ekonomi yang didistribusikan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan mencapai Rp180,30 triliun sepanjang 2025.

Berdasarkan Sustainability Report 2025 perusahaan, capaian itu juga mencakup pembayaran kewajiban kepada pemerintah berupa pajak dan dividen yang mencapai Rp32,82 triliun.

Angka tersebut menjadi bukti komitmen MIND ID dalam memastikan penciptaan nilai tambah ekonomi untuk mendukung kemakmuran masyarakat.

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Division Head of Sustainability MIND ID Binahidra Logiardi mengatakan bahwa sebagai holding industri pertambangan BUMN, pihaknya proaktif menjalankan peran sebagai penggerak pembangunan ekonomi nasional.

Salah satu cara adalah dengan memastikan lebih dari 90 persen pemasok grup berasal dari pelaku usaha lokal dan domestik.

Keterlibatan pemasok lokal dilakukan secara menyeluruh mulai dari fase eksplorasi hingga pemasaran produk, meliputi penyediaan bahan bakar, alat berat, suku cadang, layanan kontraktor, hingga kegiatan distribusi.

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"Dari sisi rantai pasok dan aspek sosial, kami melihat keterlibatan pemasok lokal dan domestik sangat penting. TKDN menjadi salah satu ukuran pencapaian operasi dan bisnis kami," ujar Binahidra, dalam keterangannya.

Pendekatan itu disebut tidak hanya memperkuat perekonomian daerah, tetapi juga memitigasi risiko gangguan pasokan dan meningkatkan efektivitas operasional.

MIND ID mencatatkan nilai ekonomi yang didistribusikan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan mencapai Rp180,30 triliun sepanjang 2025.

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