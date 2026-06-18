Disudutkan Lewat Berita & Medsos, Gus Ipul Lapor ke Dewan Pers Plus Menyomasi Gus Hamzah

jpnn.com - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf melalui kuasa hukumnya mengadukan sebuah media siber ke Dewan Pers, Kamis (18/6).

Selain itu, sekretaris jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang kondang dengan panggilan Gus Ipul tersebut juga menyomasi jurnalis cum aktivis nahdiyin Hamzah Sahal.

Advokat Syamsul Huda Yudha selaku kuasa hukum Gus Ipul menyatakan laporan itu didasari konten media daring dan unggahan di media sosial yang menyudutkan kliennya.

Dalam serangkaian unggahan itu terdapat narasi yang dinilai sarat tuduhan, pelabelan negatif, dan motif tertentu tanpa didukung fakta yang terverifikasi.

“Pengaduan dari Gus Ipul ini baik dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Jenderal PBNU maupun sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia," kata Yudha di Dewan Pers, Jakarta Pusat.

Dalam pengaduan itu, Yudha melampirkan dua tautan berita media daring yang dianggap merugikan Gus Ipul.

Kedua berita itu berjudul “Gus Yahya Menjadi ‘Samsak’ di Tengah Macetnya Meja Sekjen” dan “Gus Ipul Si Biang Kerok”.

Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto yang menerima pengaduan itu menyatakan apreasinya atas langkah Gus Ipul. "Kami menghargai inisiatif dan mengapresiasi langkah Gus Ipul dengan memanfaatkan saluran-saluran pengaduan yang disediakan oleh Dewan Pers," katanya