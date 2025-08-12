Disutradarai Baim Wong, Sukma Kisahkan Ritual Dunia Cermin yang Membuat Awet Muda

jpnn.com, JAKARTA - Film drama horor, Sukma persembahan Tiger Wong Entertainment dari penulis dan sutradara Baim Wong merilis official trailer dan poster.

Adapun trailer dan poster menampilkan misteri di balik ritual ngalih raga di dunia cermin yang membuat seseorang bisa menjadi awet muda.

Ditulis Baim Wong bersama Ratih Kumala, film Sukma mengikuti kisah Arini (Luna Maya). Kepindahan Arini dan keluarganya ke kota kecil untuk memulai hidup baru, justru berbalik menjadi petaka setelah menemukan sebuah cermin kuno di ruang rahasia.

Serangkaian keanehan terjadi. Suara dan penampakan yang tidak diduga membuat Arini cemas akan keselamatan dirinya dan keluarga. Ditambah lagi munculnya sosok misterius Ibu Sri (Christine Hakim).

Waktu terus berjalan, dan Arini harus mengungkap masa lalu dan misteri cermin tersebut, sebelum semuanya terlambat dan kehilangan semuanya.

Dalam official poster Sukma, menampilkan sebuah komposisi yang menarik dengan posisi Luna Maya dan Christine Hakim yang saling terbalik di dalam bingkai cermin kuno, terbagi oleh kaca yang retak.

Berada di belakang Luna Maya, ada Fedi Nuril dan Kimberly Rider, sementara di belakang Christine Hakim hadir Oka Antara dan Anna Jobling.

Film Sukma turut dibintangi oleh Asri Welas, Krishna Keitaro, Amanda Soekasah, Giovanni Tobing, Kiano Tiger Wong, dan Dazelin Rey.