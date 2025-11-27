Ditahan di Nusakambangan, Ammar Zoni Rindu kepada Anak-anak
jpnn.com, JAKARTA - Aditya Zoni mengaku masih berkomunikasi dengan kakaknya, Ammar Zoni yang kini ditahan di Nusakambangan.
Pengakuan tersebut disampaikannya dalam tayangan Intens Investigasi di YouTube baru-baru ini.
"Menanya kabar dan lain-lain pasti melalui aku," kata Aditya Zoni.
Pemain sinetron itu menyebut Ammar Zoni sering menyatakan rindu kepada buah hati.
Oleh sebab itu, Aditya Zoni pun meminta mantan istri Ammar Zoni yakni Irish Bella untuk mendokumentasikan anak-anaknya.
"Minta foto dan video. Sudah diminta dan dibuatkan," jelas aktor berusia 25 tahun itu.
Aditya Zoni pun mengungkap kondisi hubungan Ammar Zoni dan Irish Bella.
Dia memastikan silaturahmi keduanya baik-baik saja meski telah bercerai.
Aditya Zoni mengaku masih berkomunikasi dengan kakaknya, Ammar Zoni yang kini ditahan di Nusakambangan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ammar Zoni Rindu Anak-anak, Dokter Kamelia Berkomentar Begini
- 3 Berita Artis Terheboh: Dokter Kamila Bicara soal Isu Pernikahan, Na Daehoon Mantap Bercerai
- Pernyataan Dokter Kamelia Soal Kemungkinan Menikah dengan Ammar Zoni
- 3 Berita Artis Terheboh: Konon Ammar Zoni Akan Menikah, Pernikahan Boiyen Disorot
- Kabar Segera Nikah dengan Ammar Zoni, Dokter Kamelia Bilang Begini
- 3 Berita Terheboh: Janji Dokter Kamelia, Nikita Mirzani Siaran Langsung dari Rutan