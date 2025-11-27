menu
Ditahan di Nusakambangan, Ammar Zoni Rindu kepada Anak-anak
Ammar Zoni. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aditya Zoni mengaku masih berkomunikasi dengan kakaknya, Ammar Zoni yang kini ditahan di Nusakambangan.

Pengakuan tersebut disampaikannya dalam tayangan Intens Investigasi di YouTube baru-baru ini.

"Menanya kabar dan lain-lain pasti melalui aku," kata Aditya Zoni.

Baca Juga:

Pemain sinetron itu menyebut Ammar Zoni sering menyatakan rindu kepada buah hati.

Oleh sebab itu, Aditya Zoni pun meminta mantan istri Ammar Zoni yakni Irish Bella untuk mendokumentasikan anak-anaknya.

"Minta foto dan video. Sudah diminta dan dibuatkan," jelas aktor berusia 25 tahun itu.

Baca Juga:

Aditya Zoni pun mengungkap kondisi hubungan Ammar Zoni dan Irish Bella.

Dia memastikan silaturahmi keduanya baik-baik saja meski telah bercerai.

