Ditahan Imbang PSMS Medan, Persija Jakarta Harus Perbaiki Kekurangan Ini

jpnn.com, MEDAN - Asisten pelatih Persija Jakarta Choi In-cheul menyoroti masalah kebugaran pemainnya pada pertandingan melawan PSMS Medan di I.League Cup 2026/27.

Pria asal Korea itu menilai bahwa beberapa pemain yang jarang mendapatkan kesempatan tampil, kesulitan menemukan bentuk permainan terbaiknya.

Hal tersebut terlihat setelah tim berjuluk Macan Kemayoran itu kesulitan membongkar pertahanan PSMS Medan pada babak kedua.

“Dalam pertandingan tengah pekan seperti ini, ada beberapa pemain kami yang sebelumnya jarang mendapatkan kesempatan bermain,” kata Choi.

Asisten pelatih Shin Tae-yong itu menjelaskan bahwa para pemain masih perlu berlatih untuk siap jika mendapatkan kesempatan bermain.

“Dari sisi kebugaran pertandingan atau match fitness, serta pengalaman bertanding, mereka masih memiliki kekurangan. Menurut saya, hal tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat kami sedikit kesulitan menjalani pertandingan pada babak kedua,” jelasnya.

Persija Jakarta memainkan beberapa pemain pelapis saat jumpa PSMS Medan pada laga perdana I.League Cup 2026/27.

Sejumlah pemain yang jarang mendapatkan kesempatan tampil seperti Aqil Savik, Fajar Faturrahman, hingga Eksel Runtukahu akhirnya turun lapangan.