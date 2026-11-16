jpnn.com, JAKARTA - Aktor Desta Mahendra mengungkapkan sebuah pertanyaan yang disampaikan putrinya dan mengejutkan dirinya.

Dia mengaku mendapatkan pertanyaan dari sang buah hati soal uang yang didapatkannya selama ini apakah halal atau tidak.

Desta pun tampak terenyuh begitu mendapati pertanyaan tersebut dari buah hatinya.

Baca Juga: The Dudas Minus One Pilih Salurkan Honor untuk Kemanusiaan

"Dua hari lalu, putri saya tanya begitu, 'Ayah, duit ayah itu halal apa enggak sih?'. Dia itu nanya, 'Duit ayah halal apa enggak?', dia baca dari komentar di sosial media. Saya sebagai seorang ayah pasti mendengar pertanyaan kayak begitu berat banget di saya," ujar Desta Mahendra dengan suara bergetar, di kawasan Melawai, Jakarta Selatan, Senin (16/11).

Sebagai seorang figur publik, pria 49 tahun tersebut sudah terbiasa menerima komentar miring dan bernada negatif.

Namun, anggota The Dudas Minus One tersebut tak kuasa menahan rasa sedih ketika pertanyaan itu keluar dari anak-anaknya.

Raffi Ahmad pun terlihat sesekali menepuk punggung sahabatnya tersebut seakan memberi kekuatan.

"Tapi waktu anak sendiri tanya tentang nafkah yang kita kasih itu kayak beda banget begitu berasa di sini (hati) begitu," ucap Desta.