Ditanya Anak Soal Uangnya Halal Atau Tidak, Desta: Berat Banget di Saya
jpnn.com, JAKARTA - Aktor Desta Mahendra mengungkapkan sebuah pertanyaan yang disampaikan putrinya dan mengejutkan dirinya.
Dia mengaku mendapatkan pertanyaan dari sang buah hati soal uang yang didapatkannya selama ini apakah halal atau tidak.
Desta pun tampak terenyuh begitu mendapati pertanyaan tersebut dari buah hatinya.
"Dua hari lalu, putri saya tanya begitu, 'Ayah, duit ayah itu halal apa enggak sih?'. Dia itu nanya, 'Duit ayah halal apa enggak?', dia baca dari komentar di sosial media. Saya sebagai seorang ayah pasti mendengar pertanyaan kayak begitu berat banget di saya," ujar Desta Mahendra dengan suara bergetar, di kawasan Melawai, Jakarta Selatan, Senin (16/11).
Sebagai seorang figur publik, pria 49 tahun tersebut sudah terbiasa menerima komentar miring dan bernada negatif.
Namun, anggota The Dudas Minus One tersebut tak kuasa menahan rasa sedih ketika pertanyaan itu keluar dari anak-anaknya.
Raffi Ahmad pun terlihat sesekali menepuk punggung sahabatnya tersebut seakan memberi kekuatan.
"Tapi waktu anak sendiri tanya tentang nafkah yang kita kasih itu kayak beda banget begitu berasa di sini (hati) begitu," ucap Desta.
Aktor Desta Mahendra mengungkapkan sebuah pertanyaan yang disampaikan putrinya dan mengejutkan dirinya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Desta Ungkap Momen Anaknya Mempertanyakan Honor Proyek KKP, Halal atau Haram?
- Raffi Ahmad: Kalau untuk Masalah Ini, Saya akan Ikut Arahan Pak Presiden
- 3 Berita Artis Terheboh: Raffi Siapkan Rp 15 Miliar, The Dudas Minus One Minta Maaf
- Didesak Mundur dari Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad Bilang Begini
- Ini Alasan The Dudas Minus One Kompak Donasikan Dana Endorse KKP
- Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Ternyata Turut Jadi Sasaran Penyadapan