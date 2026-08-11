Ditanya Kehadiran SBY di Sidang Tahunan, Benny Demokrat Malah Hardik Wartawan

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman terekam menghardik seorang wartawan ketika momen wawancara cegat atau doorstop di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/8).

Momen itu bermula saat wartawan bertanya ke Benny setelah menghadiri rapat di Komisi III terkait penbahasan RUU Perampasan Aset.

Seorang wartawan menanyakan kehadiran Presiden keenam RI yang juga Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Sidang Tahunan DPR, MPR, dan DPD pada 14 Agustus 2026.

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Benny yang berstatus politikus Demokrat menjelaskan bahwa SBY tengah melaksanakan pemeriksaan kesehatan di Amerika Serikat (AS).

"Beliau lagi check up di Amerika. Beliau check up di Amerika," kata dia, Selasa.

Wartawan kemudian mencoba bertanya kembali ke Benny soal waktu kembali SBY ke Indonesia setelah menjalani pemeriksaan kesehatan.

"Akhir bulan," jawab Benny.

Seorang wartawan tampak bertanya ke Benny soal kemungkinan SBY tak hadir dalam peringatan HUT ke-81 RI di Istana Negara pada 17 Agustus.