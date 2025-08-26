menu
Ditanya Soal Giorgio Antonio, Sarwendah Bahas Kriteria Pria Idaman

Ditanya Soal Giorgio Antonio, Sarwendah Bahas Kriteria Pria Idaman
Sarwendah. Foto: Instagram Sarwendah

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Sarwendah menjawab pertanyaan seputar hubungan dirinya dengan pria bernama Giorgio Antonio.

Momen tersebut terjadi ketika dirinya berbincang dengan Melaney Ricardo dalam program Update Kehidupan di Trans7 baru-baru ini.

Sarwendah mengatakan bahwa Giorgio Antonio merupakan teman atau rekan kerja.

Baca Juga:

"Teman live saja," kata Sarwendah.

Mantan istri Ruben Onsu itu menjelaskan, dirinya dan Giorgio Antonio sering melakukan siaran langsung bersama.

Oleh sebab itu, Sarwendah memegaskan bahwa tidak ada gimik atau rekayasa tentang hubungannya.

Baca Juga:

"Kalau buat gimik, kayakanya enggak, deh," jelas perempuan berusia 35 tahun itu.

Ketika Melaney Ricardo bertanya apakah Giorgio Antonio masuk tipe cowok idaman, Sarwendah terlihat malu-malu.

