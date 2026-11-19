jpnn.com, JAKARTA - Musisi Ariel NOAH enggan membeberkan soal nominal honor yang diterimanya dari The Dudas Minus One dalam kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dia menyadari keingintahuan publik mengenai berapa besaran angka yang diterima dari endorsement tersebut.

Akan tetapi, vokalis band NOAH itu menyinggung soal kode etika dalam pekerjaan terkait masalah honor.

"Cuma ini memang banyak juga ditanyain sama orang sebetulnya ya. Cuma ada kode etiknya kalau di pekerjaan kami mengenai berapa honor saya. Karena berapa honor saya itu berkaitan dengan manajemen," ujar Ariel NOAH baru baru ini di kawasan Melawai, Jakarta Selatan.

Atas alasan tersebut, dia pun enggan membeberkan soal nominal honor yang terimanya terkait kerja sama tersebut.

"Jadi, ada kode etik untuk tidak bisa membuka honor saya itu berapa," tuturnya.

Walau demikian, musisi 45 tahun itu memastikan besaran nominal yang diterimanya masih dalam perhitungan normal.

"Tetapi di pekerjaan ini honornya normal. Honornya normal. Nanti ya kalau betul tadi seperti Raffi bilang, kalau memang perlu dicari tahu, saya pikir pemerintah punya wewenang untuk menanyakan langsung ke agensi-agensi yang pernah kerja sama sama saya. Nah, itu pasti terbuka gitu," kata Ariel NOAH.