Ditanya Soal Kepemilikan Kafe dan Rumah Mewah di Sentul, Begini Kata Jampidsus

jpnn.com, JAKARTA - Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah mengaku tidak punya keterkaitan dengan Kafe de’Clan Signature di kawasan Cipete, Cilandak, Jakarta Selatan.

Hal demikian dikatakan saat menjawab pertanyaan awak media soal kemungkinan memiliki Kafe de’Clan Signature di Cipete.

"Sekali lagi dapat saya jelaskan bahwa Jampidsus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang apa yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete," kata dia di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Jumat (10/7).

Sebelumnya, penyidik Kortas Tipidkor Polri dan Polda Metro Jaya menggeledah Kafe de’Clan Signature dan Koin Money Changer di kawasan Cipete, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (8/7).

Polisi menggeledah tempat itu sebagai tindak lanjut pengusutan tiga kasus korupsi tata kelola batu bara yang memicu pemadaman listrik, PT ASABRI, dan PT Krakatau Steel.

Dalam penggeledahan di Kafe de’Clan Signature, Cipete, polisi menyita total uang senilai Rp67,2 miliar dalam bentuk USD dan SGD.

Uang ditemukan di dalam sebuah brankas tersembunyi di balik sebuah lemari pajangan yang bisa dibuka dengan cara didorong.

Selain itu, polisi juga menyita sejumlah dokumen serta tiga orang pegawai yang dibutuhkan untuk kepentingan penyidikan.