Ditanya Soal Keraguan Masyarakat, Menkeu Suahasil Jawab Pakai Jargon Dilan Cepmek: Kamu Nanyea?

jpnn.com, JAKARTA - Pergantian posisi Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara secara mendadak meninggalkan kesan belum bisa move on di tengah masyarakat.

Sebagian kalangan masyarakat bahkan mempertanyakan bagaimana bentuk kinerja dari eks Wakil Menteri Keuangan tersebut di masa mendatang.

Menanggapi keresahan tersebut, Suahasil memberikan respons santai bernada kelakar dengan menirukan kalimat ikonik seorang kreator konten TikTok yang dikenal sebagai Dilan Cepmek.

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"Kamu nanyea?" kata Suahasil di kantor Bank Indonesia, Kamis (24/9).

Alih-alih memberikan penjelasan serius, dia justru berbalik melontarkan pertanyaan mengenai tingkat kepercayaan publik terhadap kepemimpinannya.

Ketika awak media kembali mendesak untuk memperoleh penjelasan lanjutan, Suahasil memilih menutup respons dengan gestur jempol.

Momen jenaka tersebut terjadi ketika sang menteri baru sedang melakukan pertemuan resmi bersama Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti.

Mendengar gelagat unik tersebut, Destry pun spontan ikut melempar candaan untuk mencairkan suasana pertemuan.