Ditekuk Mali, Timnas U-17 Indonesia Kubur Mimpi Raih Piala Kemerdekaan 2025
jpnn.com - Timnas U-17 Indonesia menelan kekalahan atas Mali di laga pemungkas Piala Kemerdekaan 2025.
Berlaga di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Senin (18/8/2025), skuad asuhan Nova Arianto menyerah dengan skor tipis 1-2.
Jala gawang Timnas Indonesia U-17 yang dikawal Daffa Al Gasemi itu bobol melalui Zoumana Ballo pada menit ke-22 dan Seydou Dembele (34').
Gol balasan Garuda Muda dicetak oleh Fadly Alberto Hengga pada menit ke-38.
Hasil ini membuat Timnas U-17 Indonesia harus mengubur impian mempersembahkan gelar juara pada HUT ke-80 RI.
Tercatat dari tiga laga yang dijalani, Putu Panji dan kolega hanya mampu mengemas satu kemenangan, satu imbang, dan sekali kalah.
Satu-satunya kemenangan tercipta saat Indonesia mengalahkan Uzbekistan dengan skor 2-0.
Adapun Mali berhak membawa pulang Piala Kemerdekaan 2025.
Timnas Indonesia U-17 telan kekalahan di laga pemungkas Piala Kemerdekaan 2025 atas Mali, Senin (18/8)
