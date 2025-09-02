menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Internasional » Global » Ditembak 3 Kali, Diplomat RI di Peru Zetro Leonardo Purba Tewas

Ditembak 3 Kali, Diplomat RI di Peru Zetro Leonardo Purba Tewas

Ditembak 3 Kali, Diplomat RI di Peru Zetro Leonardo Purba Tewas
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Diplomat KBRI di Lima, Peru, Zetro Leonardo Purba, dilaporkan tewas setelah menjadi korban penembakan di Lima pada Senin malam (1/9) waktu setempat. Foto: ANTARA/HO-KBRI Lima

jpnn.com - JAKARTA - Seorang diplomat Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Lima, Peru, Zetro Leonardo Purba, dilaporkan tewas setelah menjadi korban penembakan di Lima pada Senin malam (1/9) waktu setempat.

Menurut laporan media setempat Panamericana Television, yang dipantau di Jakarta pada Selasa, diplomat tersebut meninggal setelah ditembak tiga kali oleh seseorang yang tak dikenal beberapa meter dari tempat tinggalnya di wilayah Lince, Lima.

Penata Kanselerai Muda di KBRI Lima tersebut dilaporkan sedang bersepeda bersama istrinya saat ditembak.

Baca Juga:

Zetro Purba sempat dievakuasi ke Klinik Javier Prado. Namun, nyawanya tak dapat diselamatkan.

Sang istri selamat dari penyerangan tersebut, dan ia saat ini masih di bawah perlindungan kepolisian setempat.

Menurut informasi dari pihak kepolisian setempat, Zetro baru tiba di Peru untuk tugas diplomatiknya lima bulan yang lalu.

Baca Juga:

Zetro diketahui sempat bertugas di KJRI Melbourne, Australia.

Kepolisian dan tim forensik setempat telah melakukan olah TKP tempat wafatnya sang diplomat.

Diplomat RI di Peru Bernama Zetro Leonardo Purba tewas setelah ditembak 3 kali oleh orang tidak dikenal.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI