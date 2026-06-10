Ditemukan Masalah Baru, Hyundai Palisade Kena Recall Lagi, Kamu Harus Cek!

jpnn.com - Hyundai melakukan penarikan kembali (recall) terhadap 1.083 unit SUV premium Palisade model 2025 di pasar Australia.

Palisade ditarik karena ditemukan masalah pada sistem peringatan sabuk pengaman, di kursi baris ketiga sisi kiri.

Langkah tersebut diambil setelah ditemukan kemungkinan gangguan yang membuat kendaraan tidak dapat mendeteksi, apakah sabuk pengaman telah terpasang dan terkunci dengan benar atau tidak.

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Berdasarkan pemberitahuan recall kepada otoritas transportasi Australia, unit yang terdampak merupakan Hyundai Palisade generasi LX3 model 2025.

Sebagian kendaraan bahkan diperkirakan baru dipasarkan pada periode berikutnya.

Masalah itu diduga berasal dari proses perakitan kabel internal (wiring harness), pada pengunci atau buckle sabuk pengaman kursi baris ketiga sisi kiri yang tidak sempurna.

Akibat kondisi tersebut, sistem kendaraan berpotensi gagal mengenali apakah sabuk pengaman sudah terkunci dengan benar atau tidak, sehingga fungsi peringatannya tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Hyundai memperingatkan bahwa apabila terjadi kecelakaan atau pengereman mendadak saat sabuk pengaman tidak terpasang dengan benar, risiko cedera serius hingga kematian bagi penumpang dapat meningkat.