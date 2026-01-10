Diterjang Banjir, Jalan Provinsi Penghubung Agam-Limapuluh Kota Putus

jpnn.com, LUBUK BASUNG - Bencana banjir merendam badan jalan provinsi yang menghubungkan Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, Sumatera Barat menuju Koto Tinggi, Kabupaten Limapuluh Kota, Sabtu (10/1) sore.

Jalan terban itu tempatnya berada di Jorong Tigo Kampung, Nagari atau Desa Pagadih, Kabupaten Agam.

Camat Palupuh Nong Rianto di Lubuk Basung, Sabtu, mengatakan badan jalan terban terbawa arus banjir akibat Sungai Batang Pagadih meluap, sehingga jalan alternatif Palupuh, Agam menuju Koto Tinggi, Limapuluh Kota terputus total.

"Air sungai cukup deras sehingga badan jalan terbawa arus dan saat ini tidak bisa dilalui kendaraan," katanya.

Ia mengatakan jalan tersebut terban dampak curah hujan cukup tinggi melanda daerah itu semenjak 9 dan 10 Januari 2026.

Akibatnya, satu lokasi jalan terputus total dan satu rumah terendam banjir di Jorong Pagadih Mudiak, Nagari Pagadih, Kecamatan Palupuh dengan pemilik atas nama Sahrial.

"Tidak ada korban jiwa akibat banjir melanda daerah tersebut," katanya.

Ia mengakui sebelumnya jalan alternatif kabupaten tersebut tertimbun tanah longsor dan terban sejumlah tempat dampak curah hujan cukup tinggi pada akhir November 2025.