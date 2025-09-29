Diterjang Puting Beliung, Atap SMP Negeri 39 Palembang Ambruk

jpnn.com, PALEMBANG - Atap Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 39 Gandus, Kota Palembang ambruk akibat diterjang angin puting beliung pada Minggu (28/9/2025) malam.

Menanggapi kejadian tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Affan Mahali langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan kondisi bangunan dan memastikan langkah penanganan segera dilakukan.

Menurutnya, kunjungan Disdik sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian terhadap keselamatan serta kelangsungan proses belajar mengajar.

“Kami tidak ingin menunda. Begitu mendapat laporan, saya langsung minta tim untuk turun ke lokasi. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, tetapi kerusakan ini harus segera ditangani agar tidak mengganggu aktivitas belajar siswa," ungkap Affan, Senin (29/9/2025) pagi.

Saksi mata dan staf sekolah mengungkapkan angin puting beliung mulai terasa sekitar pukul 20.00 WIB.

Dalam hitungan menit, angin berputar dengan kecepatan tinggi menyapu area sekolah dan menyebabkan bagian atap aula serta beberapa ruang kelas roboh.

Untungnya, saat kejadian tidak ada aktivitas di sekolah sehingga tidak menimbulkan korban jiwa.

Dinas Pendidikan Kota Palembang telah menginstruksikan agar proses rehabilitasi bangunan segera dimulai.