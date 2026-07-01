Diterpa Badai Cedera, Inggris Siapkan Rencana Baru Lawan RD Kongo

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Inggris akan menghadapi RD Kongo pada 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Mercedes-Benz, Atlanta, Rabu (1/7/2026) malam WIB.

Pemenang laga ini akan menantang Meksiko di babak 16 besar. Tuan rumah baru saja sukses mengalahkan Ekuador 2-0.

Menjelang laga kontra RD Kongo, Pelatih Tim Nasional Inggris Thomas Tuchel mengungkap perkembangan terbaru kondisi dua pemainnya yang masih dibekap cedera.

Tuchel mengonfirmasi Reece James dan Jarell Quansah belum bisa diturunkan karena masih menjalani proses pemulihan cedera.

Meski begitu, dia menyebut kondisi keduanya terus menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.

"Proses pemulihan mereka berjalan dengan baik. Jarell sedikit lebih dekat untuk kembali dibandingkan Reece, tetapi kami tidak ingin terburu-buru. Fokus kami adalah memastikan mereka benar-benar siap saat kembali bermain," ujar Tuchel dilansir dari Sky Sports.

Absennya dua pemain itu membuat Tuchel harus memutar otak menyusun lini belakang. Djed Spence berpeluang mengisi posisi bek kanan, sementara Ezri Konsa diperkirakan akan menjalani perubahan peran demi menjaga keseimbangan pertahanan Inggris.

Meski kehilangan sejumlah pilar, Tuchel memastikan The Three Lions tidak akan menjadikan situasi itu sebagai alasan untuk gagal melangkah ke babak berikutnya.