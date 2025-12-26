menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Diterpa Isu Kurang Sedap, Federico Barba Pilih Fokus Jelang Laga Persib vs PSM

Diterpa Isu Kurang Sedap, Federico Barba Pilih Fokus Jelang Laga Persib vs PSM

Diterpa Isu Kurang Sedap, Federico Barba Pilih Fokus Jelang Laga Persib vs PSM
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bek Persib Federico Barba dalam konferensi pers pralaga BRI Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (26/12/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Bek Persib Federico Barba mengaku tak terganggu dengan rumor tentang dirinya. Menjelang pertandingan melawan PSM Makassar, Barba memilih fokus pada klub yang dibelanya saat ini.

Rumor kepergian Federico Barba belakangan berembus kencang. Isu menyebut jika pemain asal Italia itu akan kembali ke negaranya dan bergabung dengan klub Serie B, Pescara.

Di tengah rumor yang sedang berkembang, Barba tetap harus fokus dan menjalankan tugasnya di atas lapangan.

Baca Juga:

Apalagi laga tunda kontra PSM itu penting, untuk bisa menggeser posisi Borneo FC di puncak klasemen.

"Tidak (terganggu), saya hanya fokus untuk pertandingan besok," kata Barba dalam konferensi pers pralaga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (26/12).

Menurutnya, rumor dalam sepak bola adalah hal yang wajar. Dia pun tak membantah atau membenarkan perihal isu yang jadi pertanyaan Bobotoh.

Baca Juga:

Fokusnya saat ini ialah bermain dengan maksimal, demi kemenangan tim.

"Saya hanya memikirkan bagaimana pertandingan besok, tidak ada yang lain sekarang," tuturnya.

Federico Barba menegaskan tak terganggu dengan rumor dirinya pulang ke Italia. Bek Persib itu memilih fokus menghadapi PSM

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI