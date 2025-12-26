Diterpa Isu Kurang Sedap, Federico Barba Pilih Fokus Jelang Laga Persib vs PSM

jpnn.com, BANDUNG - Bek Persib Federico Barba mengaku tak terganggu dengan rumor tentang dirinya. Menjelang pertandingan melawan PSM Makassar, Barba memilih fokus pada klub yang dibelanya saat ini.

Rumor kepergian Federico Barba belakangan berembus kencang. Isu menyebut jika pemain asal Italia itu akan kembali ke negaranya dan bergabung dengan klub Serie B, Pescara.

Di tengah rumor yang sedang berkembang, Barba tetap harus fokus dan menjalankan tugasnya di atas lapangan.

Apalagi laga tunda kontra PSM itu penting, untuk bisa menggeser posisi Borneo FC di puncak klasemen.

"Tidak (terganggu), saya hanya fokus untuk pertandingan besok," kata Barba dalam konferensi pers pralaga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (26/12).

Menurutnya, rumor dalam sepak bola adalah hal yang wajar. Dia pun tak membantah atau membenarkan perihal isu yang jadi pertanyaan Bobotoh.

Fokusnya saat ini ialah bermain dengan maksimal, demi kemenangan tim.

"Saya hanya memikirkan bagaimana pertandingan besok, tidak ada yang lain sekarang," tuturnya.