Dites Urine Propam, Iptu MDP Positif Narkoba

jpnn.com, DENPASAR - Kanit Reskrim Polsek Kuta Iptu MDP harus berurusan dengan Propam Polda Bali.

Iptu MDP terindikasi positif mengonsumsi narkoba jenis ekstasi setelah menjalani tes urine dalam inspeksi mendadak.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy mengatakan perwira polisi tersebut kini diamankan dan menjalani pemeriksaan di Bidang Propam Polda Bali atas dugaan penyalahgunaan narkotika.

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MDP terjaring saat pemeriksaan mendadak dan tertutup dengan memanggil sejumlah anggota sebagai sampel untuk menjalani tes urine di Mapolda Bali pada 8 Juni 2026.

"Kegiatan ini berlangsung secara silent dan dadakan. Kami panggil beberapa anggota untuk tes sampel urine. Dari hasil pemeriksaan itu, ada satu anggota yang terindikasi positif," ujar Ariasandy saat dikonfirmasi di Denpasar, Selasa.

Ia menjelaskan pemeriksaan bermula dari pengawasan internal yang rutin dilakukan Polda Bali untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkotika di lingkungan kepolisian.

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Tes urine tersebut dilakukan Ditresnarkoba dan Propam Polda Bali. Pemeriksaan tidak hanya menyasar sejumlah anggota, namun juga para pimpinan dari Polda Bali.

"Beberapa waktu lalu pemeriksaan urine juga telah dilakukan terhadap Kapolda Bali, Wakapolda Bali, serta seluruh pejabat utama Polda Bali," katanya.