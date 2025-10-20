Ditetapkan Jadi Tersangka, Lisa Mariana Siap Hadapi Semua

menu
Lisa Mariana jadi tersangka. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Lisa Mariana, Jhonboy Nababan, mengungkapkan respons kliennya setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Ridwan Kamil.

Dia mengatakan Lisa Mariana siap menghadapi proses hukum yang berjalan.

"Responnya dia siap menghadapi semua untuk permasalahan ini. Karena ini kan masih perlu diuji pembuktiannya untuk masalah pencemaran nama baik," ujar Jhonboy Nababan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (20/10).

Dia menegaskan bahwa pihaknya juga menghargai seluruh proses hukum yang sedang berjalan.

Jhonboy juga memastikan Lisa Mariana bakal kooperatif.

"Kami menghargai semua proses-proses yang sudah berjalan di Cyber Bareskrim ini dan klien kami juga mentaati hukum, ya dia tetap kooperatif."

"Dari awal sampai sekarang tetap kooperatif untuk mengikuti proses-proses yang berjalan," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, dia mempertanyakan soal dugaan pencemaran nama baik yang disangkakan terhadap kliennya.

