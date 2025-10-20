Ditetapkan Jadi Tersangka, Lisa Mariana Siap Hadapi Semua
jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Lisa Mariana, Jhonboy Nababan, mengungkapkan respons kliennya setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Ridwan Kamil.
Dia mengatakan Lisa Mariana siap menghadapi proses hukum yang berjalan.
"Responnya dia siap menghadapi semua untuk permasalahan ini. Karena ini kan masih perlu diuji pembuktiannya untuk masalah pencemaran nama baik," ujar Jhonboy Nababan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (20/10).
Dia menegaskan bahwa pihaknya juga menghargai seluruh proses hukum yang sedang berjalan.
Jhonboy juga memastikan Lisa Mariana bakal kooperatif.
"Kami menghargai semua proses-proses yang sudah berjalan di Cyber Bareskrim ini dan klien kami juga mentaati hukum, ya dia tetap kooperatif."
"Dari awal sampai sekarang tetap kooperatif untuk mengikuti proses-proses yang berjalan," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, dia mempertanyakan soal dugaan pencemaran nama baik yang disangkakan terhadap kliennya.
Kuasa hukum Lisa Mariana, Jhonboy Nababan, mengungkapkan respons kliennya setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pencemaran nama baik.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Lisa Mariana Tak Hadiri Pemeriksaan di Bareskrim Polri, Pengacara Ungkap Penyebabnya
- Lisa Mariana Tidak Hadiri Pemeriksaan Sebagai Tersangka, Ini Sebabnya
- Lisa Mariana Ditetapkan Sebagai Tersangka, Kubu Ridwan Kamil Berkomentar Begini
- Jadi Tersangka Laporan Ridwan Kamil, Lisa Mariana Diperiksa Hari Ini
- Lisa Mariana Diperika Sebagai Tersangka Pencemaran Nama Baik Ridwan Kamil Hari Ini
- Hari Ini, Lisa Mariana Diperiksa Bareskrim Polri