jpnn.com, JAKARTA - Rien Wartia Trigina atau akrab disapa Erin telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penganiayaan terhadap asisten rumah tangganya (ART).

Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto.

"Benar, RWT telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penganiayaan terhadap ART yang ditangani Unit VI PPA Polres Metro Jakarta Selatan," ujar Budi Hermanto kepada awak media, belum lama ini.

Dia menuturkan mantan istri Andre Taulany tersebut telah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Jumat (20/11) lalu.

Dalam agenda pemeriksaan itu, Erin turut didampingi oleh tim kuasa hukumnya.

"Pada 20 November 2026, RWT telah memenuhi panggilan penyidik dengan didampingi penasihat hukum dan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka," kata Budi.

Dia mengatakan, pihak penyidik masih melengkapi berkas perkara terkait dugaan kasus tersebut, untuk dikirimkan ke Kejaksaan.

Adapun Erin tak ditahan meskipun sudah berstatus tersangka. Budi Hermanto lantas memberi penjelasan.