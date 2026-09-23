Ditinggal Pulang Kampung, 5 Baju Kerja Hilang, Aki Motor Lenyap
jpnn.com, PALEMBANG - Karma Husni (42) warga di kawasan Jalan TOH Sopian Kenawas Villa Bayani, Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus Palembang mendapati rumahnya dalam kondisi berantakan setelah pulang dari kampung halamannya di Jawa.
Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu (16/9/2026) sekitar pukul 06.00 WIB. Saat itu, korban meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci untuk pulang kampung.
Namun, selama berada di kampung halaman, korban menerima pesan melalui Facebook Messenger dari ZH (43) yang memberitahukan bahwa dirinya telah masuk ke dalam rumah korban.
ZH disebut mengobak-abrik barang-barang di dalam rumah hingga membuang pakaian milik korban.
Korban baru mengetahui kondisi rumahnya setelah kembali pada Minggu (20/9/2026) sekitar pukul 15.00 WIB. Saat diperiksa, sejumlah barang miliknya diketahui hilang.
Barang yang hilang terdiri dari lima potong baju kerja dan satu aki sepeda motor. Selain itu, bensin yang berada di dalam tangki sepeda motor milik korban juga telah disedot.
Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp 1,5 juta. Peristiwa itu kemudian dilaporkan ke Polrestabes Palembang untuk ditindaklanjuti.
Menindaklanjuti laporan tersebut, anggota Satreskrim Polrestabes Palembang Unit Pidana Umum melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku.
Sejumlah barang di rumah milik warga Gandus di Palembang hilang saat ditinggal pulang kampung.
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