menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Ditinggal Rizky Ridho dan Paulo Ricardo, Pertahanan Persija Bakal Diuji PSM Makassar

Ditinggal Rizky Ridho dan Paulo Ricardo, Pertahanan Persija Bakal Diuji PSM Makassar

Ditinggal Rizky Ridho dan Paulo Ricardo, Pertahanan Persija Bakal Diuji PSM Makassar
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pemain Persija Jakarta, Rizky Ridho (kanan) saat berlatih di Persija Training Ground, Bojongsari. Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta dipastikan tidak dalam kekuatan terbaik saat melakoni pekan ke-22 Super League 2025/26 melawan PSM Makassar.

Skuad berjuluk Macan Kemayoran itu tidak bisa memainkan Rizky Ridho yang menjalani hukuman akibat akumulasi kartu kuning.

Pemain Persija lainnya yang absen yaitu Paulo Ricardo setelah mengalami cedera hamstring dari pertandingan pekan lalu melawan Bali United.

Baca Juga:

Pelatih Persija, Mauricio Souza mengungkapkan bahwa tetap akan menurunkan komposisi terbaik melawan skuad berjuluk Juku Eja.

Dengan absennya beberapa pemain diharapkan membuat para pemain pelapis akan unjuk gigi untuk bisa menunjukkan kualitasnya.

“Kami akan mencoba menurunkan formasi terbaik yang bisa kami siapkan. Ini adalah momen bagi tim untuk menunjukkan kualitas yang kami miliki.”

Baca Juga:

“Situasi pemain yang absen memang tidak bisa kami ubah, itu adalah fakta yang harus kami terima. Karena itu, kami harus mencari solusi dari dalam tim,” ujar juru taktik kelahiran 13 Maret 1974 itu.

Persija Jakarta kemungkinan akan menduetkan kembali Jordi Amat dengan Thales Lira di lini belakang.

Persija Jakarta dipastikan tidak dalam kekuatan terbaik saat melakoni pekan ke-22 Super League 2025/26 melawan PSM Makassar, Jumat (20/2)

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI