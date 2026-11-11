Ditipu Miliaran Rupiah, Lisa Mariana: Pelakunya Ada Tiga

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Lisa Mariana mengalami penipuan yang diduga dilakukan oleh mantan karyawannya.

Usaha pemotongan ayam miliknya bahkan mengalami kerugian hingga miliaran rupiah akibat kejadian tersebut.

"Rp 1 miliar," kata Lisa Mariana saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Mantan model itu menjelaskan usaha pemotongan ayam tersebut merupakan miliknya bersama keluarga.

Adapun mantan karyawan melancarkan aksi penipuan secara berkala dengan modus bukti transfer palsu.

"Pelakunya ada tiga, (kejadian) kurang dari satu tahun," beber Lisa Mariana.

Selebgram yang pernah bermasalah dengan Ridwan Kamil itu sempat mencari keberadaan mantan karyawan melalui pengumuman di akun Instagram miliknya.

Dia juga telah melaporkan kejadian penipuan tersebut kepada pihak kepolisian.