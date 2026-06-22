Ditipu Miliaran Rupiah oleh Teman, Tantri Kotak Ungkap Alasan Belum Lapor Polisi

jpnn.com, JAKARTA - Vokalis band Kotak, Tantri Syalindri menjadi korban penipuan yang diduga dilakukan oleh teman sendiri.

Peristiwa tersebut diungkapkan oleh Tantri Kotak melalui akun miliknya di Instagram pada Senin (22/6).

Dia mengaku terpaksa mengungkap kasus itu ke publik karena pelaku kini menghilang.

"Benar, aku lagi kena penipuan teman sendiri karena sudah 3x24 jam dia menghilang dan enggak ada iktikad baik buat ketemu," ungkap Tantri Kotak.

Pelantun Pelan-pelan Saja itu menjelaskan bahwa korban penipuan pelaku bukan hanya dirinya, tetapi juga beberapa orang lain.

Tantri Kotak dan sejumlah korban bahkan mengalami kerugian hingga miliaran rupiah akibat ulah pelaku.



"Please socmed do your magic, yang ketipu bukan hanya aku, melainkan banyak orang yang ditotal-total hampir Rp 10 M. Clueless karena pihak keluarga enggak mau tahu dan menyerahkan ke korban terserah mau diapakan," beber istri Arda itu.

Menurut Tantri Kotak, dirinya dan korban lain belum membuat laporan polisi. Sebab, beberapa korban masih berharap uang yang digelapkan oleh pelaku bisa dikembalikan.

Dia juga masih membuka peluang berkomunikasi dengan pelaku sebelum menempuh jalur hukum.