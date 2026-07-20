Ditipu Teman Hingga Miliaran Rupiah, Tantri Kotak Sebut Pelaku Masuk DPO

jpnn.com, JAKARTA - Vokalis Kotak, Tantri Syalindri mengungkap kabar terbaru terkait kasus penipuan yang dialaminya.

Dia mengaku masih mencari keberadaan temannya yang diduga melakukan penipuan hingga miliaran rupiah tersebut.

"Hai Poppy Nupitasari. Di mana pun kamu berada sekarang, insyaAllah aku belajar banyak dari kamu, belajar untuk ngerem keinginan duniawi agar tidak larut untuk berlebih dan mencari jalan cepat mendapatkan uang untuk keinginan hidup menjadi 'kaya' karena menipu. Belajar untuk memaafkan segala hal yang sudah kamu lakukan, insyaAllah dengan kejadian ini hartaku dibersihkan," ungkap Tantri Kotak melalui akun miliknya di Instagram, Minggu (19/7).

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"Tapi, karena begitu banyak orang yang kamu tipu dari 2017 sampai sekarang. Aku sebar muka dan namamu di social media agar tidak ada lagi orang lain yang kamu tipu," lanjutnya.

Tantri Kotak mengaku mendapatkan kabar bahwa pelaku sempat berada di kawasan Bandung Barat.

Selain itu, dia mengatakan bahwa pelaku penipuan tersebut kini masuk daftar pencarian orang.

"Aku tahu kamu sempat menyewa mobil travel di Bandung Barat beberapa hari lalu, tapi sayang travel tersebut enggak mau kasih info apa pun, sekarang kamu jadi DPO. Biarkan @divisihumaspolri yang bekerja untuk segera menangkap kamu dan orang-orang yang membantumu," jelas pelantun Masih Cinta itu.

Selanjutnya, Tantri Kotak menduga pihak keluarga sebenarnya mengetahui keberadaan Poppy.