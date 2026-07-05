Ditipu Teman Sendiri, Tantri Kotak Masih Cari Keberadaan Pelaku

jpnn.com, JAKARTA - Vokalis Kotak, Tantri Syalindri masih berupaya mencari temannya yang diduga melakukan penipuan terhadap dirinya.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia mengimbau netizen agar berhati-hati dengan pelaku tersebut.

"Siapa tahu ketemu di mana gitu sama orang ini, hati-hati ya," tulis Tantri Kotak, Sabtu (4/7).

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Pelantun Beraksi itu mengaku masih tidak menyangka dirinya ditipu oleh teman sendiri.

Selain kehilangan uang, Tantri Kotak juga hilang rasa kepercayaan kepada temannya tersebut.

"Masih enggak nyangka sih, kok tega manfaatin teman yang lagi pengobatan cancer, buat jadi agent cari investor. Gue hilang duit, iya! Tapi duit itu emang sewajarnya hilang karena gue yakin enggak berkah sama sekali karena murni kalau ditotal benefit dari uang yang di-invest-in. Dan gue juga baru tahu investnya enggak berkah samsek," jelasnya.

"Tapi yang lebih menyakitkan adalah, kepercayaan yang digores. Ke mana pun Poppy Nupitasari ngumpet, pasti akan ketemu suatu saat nanti. Enggak kasihan ketiga anakmu sebentar lagi masuk sekolah?" tambah Tantri Kotak.

Sebelumnya, Tantri Kotak telah membongkar kronologi penipuan yang dialaminya di Instagram baru-baru ini.