Ditjen AHU Perkuat Integrasi Data Korporasi Nasional demi Mendukung Pelayanan Publik

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum Republik Indonesia, menyelenggarakan Forum Nasional Sinergi dan Penguatan Data Korporasi Terintegrasi untuk Mendukung Pelayanan Publik dan Ekosistem Investasi Tahun 2026 pada Selasa (10/11), bertempat di Jakarta.

Forum nasional ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antar kementerian dan lembaga dalam mewujudkan tata kelola data korporasi yang terintegrasi, akurat, mutakhir, aman, dan dapat dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, kepastian hukum, serta mendukung iklim investasi nasional.

Kebutuhan integrasi data korporasi semakin penting seiring meningkatnya pemanfaatan informasi badan hukum dan badan usaha dalam berbagai layanan pemerintah, mulai dari administrasi perpajakan, perizinan berusaha, pengadaan barang dan jasa, pengawasan transaksi keuangan, hingga pencegahan korupsi.

Di sisi lain, perbedaan data antarinstansi dan belum optimalnya sinkronisasi perubahan informasi korporasi masih menjadi tantangan dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan terpercaya.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, dalam arahannya menekankan bahwa pengelolaan data yang andal merupakan fondasi penting bagi kepastian hukum, tata kelola pemerintahan, dan peningkatan daya saing nasional.

"Kita tidak mungkin membangun iklim investasi yang sehat dan berdaya saing apabila informasi mengenai subjek hukumnya tidak dikelola secara handal," ujar Yusril.

Menurutnya, integrasi data nasional perlu dibangun melalui interoperabilitas antarsistem, bukan dengan memusatkan seluruh data secara fisik pada satu institusi.

Kewenangan dan penguasaan data tetap berada pada masing-masing instansi produsen, sementara pertukaran informasi dilakukan melalui kesamaan standar, metadata, kode referensi, dan sistem yang saling terhubung.