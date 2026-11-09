Ditjen Bina Pemdes Perkuat Inovasi Desa, Layanan Posyandu & Kemandirian Ekonomi Masyarakat di Kalsel

jpnn.com - BANJARBARU – Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Pemdes Kemendagri) melaksanakan rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Kalimantan Selatan pada Kamis (29/10/2026).

Kegiatan ini mencakup pendampingan kunjungan kerja Ketua Komisi II DPR RI di Kabupaten Barito Kuala, pemantauan Posyandu dan inovasi Kelurahan Guntung Paikat di Kota Banjarbaru, serta peninjauan praktik baik BUM Desa dan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Danda Jaya, Kabupaten Barito Kuala.

Dalam pendampingan kunjungan kerja Ketua Komisi II DPR RI di Kabupaten Barito Kuala, kegiatan dirangkaikan dengan pengembangan enam inovasi sosial berbasis design thinking serta penyerahan simbolis 16 sertifikat tanah masyarakat, tanah wakaf, dan aset daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Bina Pemdes menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur, penyederhanaan tata kelola pemerintahan desa, serta pengembangan inovasi yang sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya, di Kelurahan Guntung Paikat, Kota Banjarbaru, dilakukan pemantauan layanan Posyandu, pemutakhiran data Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel), serta perkembangan inovasi masyarakat.

Posyandu telah berkolaborasi dengan Puskesmas, mahasiswa Profesi Ners ULM, dan PAUD dalam memberikan layanan kesehatan, imunisasi, pemberian vitamin, serta edukasi kesehatan anak.

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Kelurahan ini juga mengembangkan inovasi pengelolaan sampah melalui eco enzyme, LOSIDA, dan GAPAI BERKAH yang hasilnya dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Rangkaian kunjungan dilanjutkan ke Desa Danda Jaya, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala, untuk meninjau praktik baik budidaya jamur tiram dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.