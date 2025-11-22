menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Ditjen Bina Pemdes Tegaskan Pentingnya Memperkuat Komitmen Selesaikan Batas Desa

Ditjen Bina Pemdes Tegaskan Pentingnya Memperkuat Komitmen Selesaikan Batas Desa

Ditjen Bina Pemdes Tegaskan Pentingnya Memperkuat Komitmen Selesaikan Batas Desa
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sekretaris Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Murtono di acara Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Teknis ILASPP Penegasan Batas Desa dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025, di Jakarta, Sabtu (22/11). Foto: Humas Ditjen Bina Pemdes

jpnn.com - JAKARTA - Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Pemdes Kemendagri) menegaskan pentingnya komitmen yang kuat untuk menyelesaikan batas desa.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta pemerintah desa.

Hal tersebut dikemukakan Sekretaris Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Murtono dalam acara Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Teknis Integratted Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Penegasan Batas Desa dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025, di Hotel Mercure, Jakarta, Sabtu (22/11).

Baca Juga:

"Dengan komiten yang kuat dan strategi yang tepat untuk tercapainya target penegasan batas desa, menuju Indonesia Emas, " kata Murtono.

Acara ini diselenggarakan Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, berlangsung selama 4 hari sejak Kamis (20/11) hingga Minggu (23/11).

Adapun pesertanya adalah perwakilan dari pemerintahan provinsi, kabupaten/kota.

Baca Juga:

ILASPP bertujuan mendukung pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota dalam melaksanakan penegasan batas desa.

Murtono menjelaskan, penegasan batas desa merupakan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam aturan itu disebutkan bahwa batas desa merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Ditjen Bina Pemdes Kemendagri menegaskan pentingnya komitmen yang kuat untuk menyelesaikan batas desa.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI