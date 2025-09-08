Ditjen Bina Pemdes Tekankan Pentingnya Pemerintah Desa Menjaga Kondusivitas Wilayahnya

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Bina Pemdes Kemendagri) La Ode Ahmad P. Bolombo menekankan pentingnya peran pemerintah desa dalam menjaga kondusifitas di lingkungan desanya.

Pasalnya, Pemerintahan Desa/Kelurahan merupakan, unsur terdepan, paling penting, dan terdekat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

La Ode Ahmad mengungkapkan hal itu saat melaksanakan Rapat Koordinasi Pembinaan Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terkait kondusifitas situasi di daerah dalam rangka monitoring perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa/Kelurahan.

Rapat secara virtual tersebut dihadiri Kepala Dinas PMD Provinsi dan Kabupaten/Kota atau yang hadir mewakili.

"Dalam rapat tersebut kami sampaikan kembali 11 arahan Bapak Menteri untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam menjaga kondusivitasi situasi Kamtibmas di daerah masing-masing, " kata La Ode sebagaimana siaran pers Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, Senin (8/9/2025).

La Ode juga meminta supaya pemerintah daerah memastikan pengaktifan Sistem Keamanan Desa/Kelurahan melalui Siskamling. Ini sesuai Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

Jajaran Pemerintah Daerah juga harus berperan aktif menjaga kerukunan masyarakat dengan pendekatan pranata adat yang berlaku di tengah masyarakat dan memastikan pasca aksi demonstrasi tidak terjadi eskalasi konflik, provokasi lanjutan, atau ketegangan horizontal.

Dia meminta, Pemerintah Daerah agar tetap siaga dengan melaksanakan rencana aksi terpadu.