Ditjen Gatrik Dorong Peningkatan Kinerja Jasa Penunjang Listrik
jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Ditjen Gatrik) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan apresiasi kepada badan usaha dan lembaga sertifikasi ketenagalistrikan dengan kinerja terbaik periode 2024–2025.
Penghargaan tersebut diberikan dalam kegiatan Sosialisasi Regulasi dan Apresiasi Badan Usaha Penunjang Ketenagalistrikan di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (12/12).
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Tri Winarno, menyatakan bahwa penilaian kinerja lembaga sertifikasi merupakan mandat negara untuk memastikan keselamatan instalasi listrik, mutu kompetensi tenaga teknik, serta perlindungan masyarakat.
Menurutnya, lembaga sertifikasi menjadi pilar penting dalam menjaga keselamatan ketenagalistrikan nasional.
“Usaha jasa penunjang tenaga listrik, khususnya Lembaga Sertifikasi Ketenagalistrikan, merupakan pilar penting yang membantu pemerintah dalam menjamin terpenuhinya ketentuan keselamatan ketenagalistrikan,” ujar Tri dalam sambutannya.
Tri mendorong lembaga sertifikasi untuk terus meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, menjaga integritas layanan, menerapkan digitalisasi proses, serta memperluas kontribusi sosial melalui edukasi keselamatan listrik dan kesiapsiagaan bencana.
Dalam penilaian tahun ini, sejumlah lembaga sertifikasi meraih kategori kinerja sangat baik (emas) dan baik (hijau).
Ditjen Gatrik juga memberikan predikat Platinum kepada lembaga yang berhasil mempertahankan kategori emas selama lima periode berturut-turut.
Ditjen Gatrik ESDM apresiasi badan usaha dan lembaga sertifikasi ketenagalistrikan terbaik 2024–2025.
